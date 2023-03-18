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Окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу у Запоріжжі

Інформація про постраждалих уточнюється.

Окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу у Запоріжжі
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Уночі 18 березня окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю. Пошкодження зазнав житловий комплекс, люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram Запорізька ОВА.

"Рашисти в черговий раз атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об'єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поряд житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи", – йдеться у повідомленні.

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російська ракета також зруйнувала заклад громадського харчування, люди не постраждали.

В ОВА заявили, що на місці "прильоту" працюють усі відповідні служби, а інформація про постраждалих наразі уточнюється.

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Нагадаємо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

 

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