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СБУ розслідує понад 31 тисячу кримінальних проваджень, що стосуються воєнних злочинів Росії

Серед них є наразі понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення українських дітей.

СБУ розслідує понад 31 тисячу кримінальних проваджень, що стосуються воєнних злочинів Росії
Керівник СБУ Василь Малюк
Фото: пресслужба

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідує понад 31 тисячу кримінальних проваджень, які стосуються воєнних та інших злочинів Росії.

Про це заявив керівник СБУ Василь Малюк, йдеться на сайті спецслужби.

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Серед них Служба безпеки досліджує наразі понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей.

Також СБУ продовжує розслідувати факти російських ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури україни, зокрема, по дитячих лікарнях і школах. Такі атаки призводили до масової загибелі і травмування дітей в різних регіонах України.

Крім цього, триває розслідування фактів жорстокого поводження російськими загарбниками з військовополоненими та цивільними заручниками.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

Напередодні Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів.

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