Той, хто, як Путін, розпалив криваву війну, повинен відповісти за це в суді, - міністр юстиції Німеччини

Міністр наголосив, що найкращим рішенням буде, якщо обвинувальний акт буде переданий до Міжнародного кримінального суду.

Голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн схвалює рішення Міжнародного кримінального суду стосовно ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Той, хто, як Путін, розпалив криваву війну, повинен відповісти за це в суді. Найкращим рішенням буде, якщо обвинувальний акт буде переданий до Міжнародного кримінального суду. Виданий зараз ордер на арешт за воєнні злочини є важливим сигналом рішучості", - сказав міністр.

Марко Бушманн вважає, що важливо думати про те, як реалізувати послідовне кримінальне переслідування, наприклад, за допомогою спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії.

Міністр наголосив, що зараз відбувається тісний обмін думками з міжнародними партнерами та інституціями, які вже проводять розслідування.

"Ми всі об'єднані бажанням рішуче відреагувати на жахливі злочини в Україні", - сказав Бушманн.

Нагадаємо, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.