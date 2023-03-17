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Той, хто, як Путін, розпалив криваву війну, повинен відповісти за це в суді, - міністр юстиції Німеччини

Міністр наголосив, що найкращим рішенням буде, якщо обвинувальний акт буде переданий до Міжнародного кримінального суду.

Той, хто, як Путін, розпалив криваву війну, повинен відповісти за це в суді, - міністр юстиції Німеччини
Фото: EPA/UPG

Голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн схвалює рішення Міжнародного кримінального суду стосовно ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Той, хто, як Путін, розпалив криваву війну, повинен відповісти за це в суді. Найкращим рішенням буде, якщо обвинувальний акт буде переданий до Міжнародного кримінального суду. Виданий зараз ордер на арешт за воєнні злочини є важливим сигналом рішучості", - сказав міністр.

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Марко Бушманн вважає, що важливо думати про те, як реалізувати послідовне кримінальне переслідування, наприклад, за допомогою спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії.

Міністр наголосив, що зараз відбувається тісний обмін думками з міжнародними партнерами та інституціями, які вже проводять розслідування. 

"Ми всі об'єднані бажанням рішуче відреагувати на жахливі злочини в Україні", - сказав Бушманн.

Нагадаємо, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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