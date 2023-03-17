Зеленський призначив голові СБУ першого заступника

Президент Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки у Службі безпеки України.

Про це йдеться в текстах указів, опублікованих на сайті глави держави.

Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади заступника голови СБУ і призначив його першим заступником.

"Призначити АНДРУЩЕНКА Сергія Анатолійовича першим заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, на початку березня Президент звільнив низку керівників у Службі безпеки України. Днями Зеленський підписав укази про звільнення керівників ОВА Донеччини, Хмельниччини та Одещини.