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Зеленський призначив голові СБУ першого заступника

Ним став Сергій Андрущенко.

Зеленський призначив голові СБУ першого заступника
Фото: тг-канал Давида Арахамії

Президент Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки у Службі безпеки України.

Про це йдеться в текстах указів, опублікованих на сайті глави держави.

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Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади заступника голови СБУ і призначив його першим заступником.

"Призначити АНДРУЩЕНКА Сергія Анатолійовича першим заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, на початку березня Президент звільнив низку керівників у Службі безпеки України. Днями Зеленський підписав укази про звільнення керівників ОВА Донеччини, Хмельниччини та Одещини.

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