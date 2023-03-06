Зеленський звільнив із СБУ низку керівників

Президент звільнив, зокрема, заступника голови СБУ Олександра Пастушева та двох голів обласних управлінь.

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Президент Володимир Зеленський звільнив низку керівників у Служби безпеки України.

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Так, з посади заступника голови СБУ звільнили Олександра Якушева, з посади начальника Департаменту господарського забезпечення - Олександра Провоторова.

Замість начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Ігоря Носка Зеленський призначив Олега Храмова. А замість начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області Едуарда Федорова - Олега Красношапку.

Також без керівника залишилося обласне управління СБУ в Запорізькій області. Ним керував Борис Безрукий.

Нагадаємо, днями Президент призначив нового начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Раніше Кабінет Міністрів на засіданні призначив главі Міноборони Олексію Резнікову двох заступників.