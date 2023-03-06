Зеленський звільнив із СБУ низку керівників

Президент Володимир Зеленський звільнив низку керівників у Служби безпеки України.
Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.
Так, з посади заступника голови СБУ звільнили Олександра Якушева, з посади начальника Департаменту господарського забезпечення - Олександра Провоторова.
Замість начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Ігоря Носка Зеленський призначив Олега Храмова. А замість начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області Едуарда Федорова - Олега Красношапку.
Також без керівника залишилося обласне управління СБУ в Запорізькій області. Ним керував Борис Безрукий.
Нагадаємо, днями Президент призначив нового начальника Херсонської міської військової адміністрації.
Раніше Кабінет Міністрів на засіданні призначив главі Міноборони Олексію Резнікову двох заступників.