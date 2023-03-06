«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський звільнив із СБУ низку керівників

Президент звільнив, зокрема, заступника голови СБУ Олександра Пастушева та двох голів обласних управлінь.

Зеленський звільнив із СБУ низку керівників
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив низку керівників у Служби безпеки України.

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Так, з посади заступника голови СБУ звільнили Олександра Якушева, з посади начальника Департаменту господарського забезпечення - Олександра Провоторова.

Замість начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Ігоря Носка Зеленський призначив Олега Храмова. А замість начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області Едуарда Федорова - Олега Красношапку.

Також без керівника залишилося обласне управління СБУ в Запорізькій області. Ним керував Борис Безрукий.

Нагадаємо, днями Президент призначив нового начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Раніше Кабінет Міністрів на засіданні призначив главі Міноборони Олексію Резнікову двох заступників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також