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Росіяни планують вивезти частину обладнання із ЗАЕС, - Енергоатом

Вони прораховують ймовірні сценарії відходу, заявили в компанії.

Росіяни планують вивезти частину обладнання із ЗАЕС, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Російські солдати, ймовірно, планують вивезти частину обладнання із Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє державна компанія «Енергоатом».

«На ЗАЕС російські окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції», – йдеться в заяві.

Посилаючись на жителів Енергодара, компанія зазначає, що «особливу увагу» російських військових привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу, створений на базі навчально-тренувального центру станції. Як пояснюють у компанії, на ньому атомники з-за кордону вчилися експлуатувати та ремонтувати обладнання на атомних електростанціях.

«Значні кошти у створення Центру свого часу інвестував не тільки Енергоатом (500 мільйонів гривень), а й Європейський Союз (майже 13 мільйонів євро). Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як «фахівці атомної галузі», складали списки обладнання, яке «треба демонтувати» (читайте – вкрасти) з атомної станції у разі відступу», – повідомляє «Енергоатом».

Фото: Енергоатом

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Нагадаємо, що російські окупанти працевлаштовують на тимчасово захоплену Запорізьку АЕС осіб без відповідної освіти.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної електростанції наразі не мають успіху.

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