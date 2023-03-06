Київ Цифровий разом з військовими запустили платформу для допомоги силам ППО столиці

Зараз найбільш актуальною потребою є телекомунікаційні комплекти для безперебійного звʼязку

Команда Київ Цифровий разом із військовими запустили платформу для допомоги силам протиповітряної оборони столиці "Безпечне небо".

Зараз найбільш актуальною потребою є телекомунікаційні комплекти для безперебійного звʼязку. Про це заступник мера Києва повідомив у Телеграм.

"Протиповітряна (ППО) та протиракетна оборона (ПРО) є архіважливими в безпековій політиці Києва та України в цілому. Постійними ракетними обстрілами та атаками ударних дронів ворог продовжує терор українців та завдає нам значної шкоди, руйнуючи критичну інфраструктуру, жилі та адміністративні будівлі. Держава та ЗСУ роблять все можливе задля захисту неба над столицею, але кияни також можуть долучитися до побудови ефективної системи ППО/ПРО", – йдеться на сайті проєкту.

Крім телекомунікаційних комплектів, збір також оголосили на АПК для пілотів літаків-винищувачів та ноутбуки.