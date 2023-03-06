Протягом неділі Росія обстріляла девʼять областей України

У Чернігівській області за минулу добу був один обстріл – із АГС по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області сьогодні зранку росіяни стріляли з міномету по Білопільській громаді. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Учора протягом дня ворог здійснив обстріли Білопільської громади з мінометів та скинув з БпЛА вибуховий пристрій ВОГ. За попередньою інформацією − без втрат та руйнувань. Уночі ворог стріляв по прикордонних територіях та населених пунктах. Увечері був артилерійський "приход" по території Новослобідської ТГ. Також ввечері – "приход", попередньо зі ствольної артилерії. Інформація про постраждалих та руйнування з’ясовується.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Плавні, Високогірне, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Кам'янське, Степове. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Дніпропетровську область вночi ворог атакував чотирма безпілотниками. Їх знищено. Після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольському району – спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо – без жертв. Протягом доби ворог бив із артилерії по Нікополю. За вчорашній день по місту агресор випустив понад десять артилерійських снарядів. Пошкодив шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Руйнувань зазнало одне приватне підприємство та магазин, зачепило лінії електропередач. Без жертв.

У Луганській області минулої доби наші воїни відбили атаки противника в районах Білогорівки і Невського. На Луганській ділянці фронту протягом дня відбулося 14 боєзіткнень, внаслідок яких росіяни понесли втрати живої сили, також знищено два танки Т-72, БМП і самохідний міномет "Тюльпан" росіян. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли Куземівки, Білогорівки, Невського, Червонопопівки і Серебрянського лісництва.Лисичанськ знов закрили на в’їзд. Потрапити в місто можна тільки за наявності реєстрації і, відповідно, документів російського зразку. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області на Слобожанському напрямку протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве. На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане. Вчора зранку у м. Куп'янськ ворог обстріляв будівлю станції Куп’янськ-Південний, сталася пожежа. Без постраждалих. Також протягом дня ворог з танків та САУ обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Без постраждалих. У с. Бударки Чугуївського району вчора вдень російський боєприпас влучив у цивільний автомобіль. Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

У Донецькій області сьогодні зранку був обстріл м.Часів Яр. Пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Уночі – ракетний удар по Краматорську. Зруйнована школа. Постраждалих немає. Протягом доби були обстріли населених пунктів із застосуванням ЗРК "С300", артилерії, ракетних систем залпового вогню "Град", "Смерч", танків, мінометів. Обстріляні: с.Гришине, Авдіївка (ПрАТ "АКХЗ", житловий сектор, промислова зона), с.Красногорівка, с.Дачне, Бахмут, с.Времівка, с.Ласточкине, с.Карлівка, Курахове. За добу на Донеччині: один загиблий, пʼять поранених.

У Миколаївській області вчора вдень та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області, за інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та місто Херсон. Терористи з мінометів вдарили по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому перебували мирні люди. Через цю ворожу атаку загинула жінка та двоє її синів – 2016 та 2008 року народження. У селищі Кіндійка, що у передмісті Херсона, під час недільної служби ворог обстріляв церкву. У храмі на той час перебувало чимало вірян. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Церква теж вціліла, повилітали вікна. Найбільших руйнувань зазнав будинок священника – саме туди прилетів снаряд. За добу противник здійснив – 74 обстріли (354 снарядів), у т.ч. 4 (23 снарядів) по м. Херсон: мінометних – 24, РСЗВ – 2, артилерійських – 29, танкових – 3, БПЛА – 15, АГС – 1. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 74 особи, з них 4 – діти.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни спрямували на Україну 15 іранських ударних БпЛА. 13 із них збили сили ППО.