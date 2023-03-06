Головне за ніч. Понеділок, 6 березня

Близько 9:00 по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Станом на 10:25 тривога ще тривала.

Оперативне командування "Північ" попередило про ракетну небезпеку.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на цих напрямках понад 95 атак противника, зокрема в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Противник завдав 27 авіаційних та 4 ракетних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що втрати росіян з початку широкомасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 153 770 осіб. За неділю 5 січня українські військові ліквідували близько 650 окупантів і 9 танків.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч з 5 на 6 березня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-131/136". Ворог запустив їх з північного напрямку – Брянської області.

Сили оборони знищили 13 із 15 безпілотників. "Усього зафіксовано п’ятнадцять пусків ударних БпЛА. 13 "шахедів" знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", – йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Про роботу ППО уночі повідомляли, зокрема, Київська та Дніпропетровська області. У Дніпропетровській збили чотири апарати.

Росії успішно вдається обходити санкції Європейського Союзу та Group of 7 і купувати напівпровідники та інші військові технології, пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

Російський імпорт в основному повернувся до рівня довоєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що передові мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних країнах, доставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Сербія та півдюжини інших економік у Східній Європі та Центральній Азії.

Докладніше – в новині.

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