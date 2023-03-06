Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини загинули двоє людей

У селі Бударки внаслідок влучання російського боєприпасу в автівку загинуло подружжя

У неділю 5 березня під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Куп'янську обстрілами пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа. Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп'янського району”, – йдеться у повідомленні.

Біля села Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо протитанкова керована ракета, влучив у цивільний автомобіль "Нива". Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

Нагадаємо, за суботу 4 березня російська армія здійснила атаки на дев’ять областей України.