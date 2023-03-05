За минулу добу окупанти обстріляли дев’ять областей України, – ОВА

Є загиблі і поранені.

За суботу 4 березня російська армія здійснила атаки на дев’ять областей України.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адмінстрацій про ситуацію в регіонах України станом на ранок 5 січня.

У Чернігівській області ворог за добу двічі обстріляв з мінометів Новгород-Сіверський район. Обійшлось без жертв та руйнувань.

У Сумській області вночі та вранці ранок ворог здійснив артилерійські обстріли прикордонних територій. Обстріляв Середино-Будську громаду, ймовірно, зі ствольної артилерії. У Зноб-Новгородській громаді зафіксовані влучання по околиці смт Зноб-Новгородське. Пошкоджено лінії електропередач. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

У Запорізькій області за минулу добу загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Мар'ївка, Успенівка, Щербаки, Гуляйполе, Темирівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Приморське, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Новоандріївка, Чарівне, Гуляйпільське, Червоне, Омельник, Щербаки, Кам'янське, Степове. Надійшло 46 повідомлень про руйнування будинків та об’єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області вчора російська армія гатила з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольському району. Загинуло двоє людей з Червоногригорівської громади – 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Пошкоджено 11 приватних будинків та одну багатоповерхівку, автозаправку, три господарські споруди, лінії електропередач та газогін. Ворожі снаряди поцілили по домашніх господарствах людей. У Нікополі понівечено готель. Обстріляв агресор i Марганецьку громаду. Там наслідки удару ще уточнюються.

У Харківській області вночі ворог обстріляв Куп'янськ. Зруйновано щонайменше п'ять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. З-під завалів одного з будинків рятувальники дістали тіло загиблого цивільного 65-річного чоловіка. Внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу Куп'янська пошкоджена будівля залізничного вокзалу "Куп'янськ Південний". Триває пожежа на площі 50 кв м. На місці працюють рятувальники.

Вчора на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів: Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ, Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне тощо. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будівлю колишнього ДНЗ "Куп'янський регіональний центр професійної освіти", будівля пологового відділення КНП "Куп’янське ТМО".

У Луганській області на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Білогорівки. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій області зранку стався обстріл села Гришине Покровської громади. За попередньою інформацією – С-300. Пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Протягом доби ворог здійснив авіаудари ЗРК С-300, обстрілював населені пункти області з РСЗВ “Град”, мінометів, артилерії. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ “АКХЗ”, автобаза, околиці), Бахмут (житловий сектор), Костянтинівка (пожежно-рятувальна частина, район колишнього БК “Цинкового заводу”), Курахове (житловий сектор, околиці), Часів Яр (житловий сектор, околиці), смт Велика Новосілка (житловий сектор, район лікарні), смт Курахівка (житловий сектор), село Бердичі (околиці населеного пункту), Дружба (житловий сектор), Кам’янка (житловий сектор), Карлівка (водосховище, околиці), Красногорівка (житловий сектор), Привілля (база відпочинку), Тоненьке (житловий сектор), Хромове (житловий сектор). Пошкоджено 24 об’єкти. За добу на Донеччині: двоє загиблих, семеро поранених.

У Миколаївській області вчора двічі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області за інформацією Генштабу ЗСУ, ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Червоний Маяк, Берислав, Ольгівка, Козацьке, Іванівка, Львове, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Інженерне та місто Херсон.

В місті Нова Каховка загарбники використовують цивільне населення в якості “живого щита”. Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста.

Територія тимчасово захопленого м. Таврійськ під постійними ворожими обстрілами. Мінометним вогнем пошкоджені виробничі приміщення міського водоканалу, наслідки уточнюються.

Вчора опівдні березня російська армія обстріляла село Львове Тягинської тергромади, є загиблий. Під час обстрілу уламкове поранення грудної клітини дістав 57-річний чоловік. Він загинув у власному будинку. Також у селі пошкоджені ще кілька осель мирних мешканців та Будинок культури.

Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції у смт Антонівка. Постраждали четверо поліцейських. Їх шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія. Через агресію Росії на Херсонщині минулої доби загинула одна людина, троє поранені.

Нагадаємо, за добу Збройні сили відбили 130 атак росіян на Донеччині і Харківщині.