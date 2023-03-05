Сьогодні зранку росіяни завдали удару з С-300 по Гришиному Покровскої громади на Донеччині. Внаслідок обстрілів було пошкоджено сім будинків.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ще шість будинків було пошкоджено внаслідок вечірнього обстрілу Мирноградської громади.

“На Донецькому напрямку вночі Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів, а на ранок – обстрілу з “Градів”. Росіяни поцілили у житлові квартали та в території підприємства. У Кураховому одна людина поранена, пошкоджено дев’ять будинків; ще три будинки та школу пошкоджено у Курахівці. В Ласточкиному Очеретинської громади поранено людину”, – зазначив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку дві людини загинули в Бахмуті. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено три будинки. У Костянтинівській громаді поранено рятувальника, пошкоджено частину ДСНС у Костянтинівці, шість будинків в Олександро-Шультиному, шість будинків і крамницю в Диліївці. Ще два будинки постраждали у Часовоярській ТГ.

На Лисичанському напрямку одна людина поранена у Сіверську. У місті пошкоджено будинки на двох вулицях. Три будинки пошкоджено у Переїзному Званівської громади.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, росіяни повністю зруйнували місто Мар’їнка на Донеччині.