Сьогодні зранку росіяни завдали удару з С-300 по Гришиному Покровскої громади на Донеччині. Внаслідок обстрілів було пошкоджено сім будинків.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, ще шість будинків було пошкоджено внаслідок вечірнього обстрілу Мирноградської громади.
“На Донецькому напрямку вночі Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів, а на ранок – обстрілу з “Градів”. Росіяни поцілили у житлові квартали та в території підприємства. У Кураховому одна людина поранена, пошкоджено дев’ять будинків; ще три будинки та школу пошкоджено у Курахівці. В Ласточкиному Очеретинської громади поранено людину”, – зазначив Кириленко.
На Горлівському напрямку дві людини загинули в Бахмуті. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено три будинки. У Костянтинівській громаді поранено рятувальника, пошкоджено частину ДСНС у Костянтинівці, шість будинків в Олександро-Шультиному, шість будинків і крамницю в Диліївці. Ще два будинки постраждали у Часовоярській ТГ.
На Лисичанському напрямку одна людина поранена у Сіверську. У місті пошкоджено будинки на двох вулицях. Три будинки пошкоджено у Переїзному Званівської громади.
Нагадаємо, росіяни повністю зруйнували місто Мар’їнка на Донеччині.