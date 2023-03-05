Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні
Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ
Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджені будинки, школа та частина ДСНС

Загинули двоє людей, семеро отримали поранення, серед них – рятувальник. 

Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджені будинки, школа та частина ДСНС
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Сьогодні зранку росіяни завдали удару з С-300 по Гришиному Покровскої громади на Донеччині. Внаслідок обстрілів було пошкоджено сім будинків.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ще шість будинків було пошкоджено внаслідок вечірнього обстрілу Мирноградської громади.

“На Донецькому напрямку вночі Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів, а на ранок – обстрілу з “Градів”. Росіяни поцілили у житлові квартали та в території підприємства. У Кураховому одна людина поранена, пошкоджено дев’ять будинків; ще три будинки та школу пошкоджено у Курахівці. В Ласточкиному Очеретинської громади поранено людину”, – зазначив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку дві людини загинули в Бахмуті. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено три будинки. У Костянтинівській громаді поранено рятувальника, пошкоджено частину ДСНС у Костянтинівці, шість будинків в Олександро-Шультиному, шість будинків і крамницю в Диліївці. Ще два будинки постраждали у Часовоярській ТГ.

На Лисичанському напрямку одна людина поранена у Сіверську. У місті пошкоджено будинки на двох вулицях. Три будинки пошкоджено у Переїзному Званівської громади.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, росіяни повністю зруйнували місто Мар’їнка на Донеччині. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також