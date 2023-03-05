Українські військові знищили за добу ще 930 росіян і п’ять танків

Ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

З початку широкомасштабного вторгнення по 5 березня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 153 120 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 930 окупантів, п’ять танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 153 120 (+930) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 414 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 692 (+9) од,

артилерійських систем – 2 426 (+12) од,

РСЗВ – 488 (+1) од,

засоби ППО ‒ 248 (+1) од,

літаків – 302 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 071 (+5),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 299 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 232 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили 130 атак росіян на Донеччині і Харківщині.