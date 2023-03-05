Українські військові знищили за добу ще 930 росіян і п’ять танків

З початку широкомасштабного вторгнення по 5 березня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 153 120 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 930 окупантів, п’ять танків і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 153 120 (+930) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 414 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 692 (+9) од,
- артилерійських систем – 2 426 (+12) од,
- РСЗВ – 488 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
- літаків – 302 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 071 (+5),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 299 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 232 (+2).
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили 130 атак росіян на Донеччині і Харківщині.