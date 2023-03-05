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Українські військові знищили за добу ще 930 росіян і п’ять танків

Ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Українські військові знищили за добу ще 930 росіян і п’ять танків
Фото: скрин відео

З початку широкомасштабного вторгнення по 5 березня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 153 120 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 930 окупантів, п’ять танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 153 120 (+930) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 414 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 692 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2 426 (+12) од,
  • РСЗВ – 488 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
  • літаків – 302 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 071 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 299 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 232 (+2).

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Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили відбили 130 атак росіян на Донеччині і Харківщині.

 

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