Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком

Стендапер Андрій Щегель виїхав до Туреччини у складі концертної групи, яка отримала тимчсовий дозвіл, і вирішив не повертатися.

Міністерство культури та інформаційної політики України разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку, повідомила пресслужба відомства.

Це є реакцією на скандальні заяви стендап-коміка Андрія Щегеля, який у складі концернтної групи виїхав до Туреччини. Він заявив BBC, що “гинути” – це вибір інших і до України він не повернеться.

Стендапер заявив, така позиція обґрунтована тим, що він "вільна людина".

“Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені тут (в Україні) некомфортно. І я більше не можу та знайшов спосіб з...батися (втікти) і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю”, – сказав Щегель.

“МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється”, – зазначили у міністерстві.

Щегель порушив надане їй право виїзду за кордон, перебуваючи у складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл.

“Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави”, – додали у Мінкультури.

Правоохоронці будуть з’ясовувати “конкретну ситуацію з порушенням наданого йому права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля”.

Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження КМУ більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

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