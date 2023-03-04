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Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком

Стендапер Андрій Щегель виїхав до Туреччини у складі концертної групи, яка отримала тимчсовий дозвіл, і вирішив не повертатися. 

Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Фото: Facebook Шегеля

Міністерство культури та інформаційної політики України разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку, повідомила пресслужба відомства.

Це є реакцією на скандальні заяви стендап-коміка Андрія Щегеля, який у складі концернтної групи виїхав до Туреччини. Він заявив BBC, що “гинути” – це вибір інших і до України він не повернеться. 

Стендапер заявив, така позиція обґрунтована тим, що він "вільна людина".

“Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені тут (в Україні) некомфортно. І я більше не можу та знайшов спосіб з...батися (втікти) і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю”, – сказав Щегель.

“МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється”, – зазначили у міністерстві

Щегель порушив надане їй право виїзду за кордон, перебуваючи у складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл. 

“Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави”, – додали у Мінкультури. 

Правоохоронці будуть з’ясовувати “конкретну ситуацію з порушенням наданого йому права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля”.

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Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження КМУ більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, СБУ викрила lнові схеми ухилення від призову: серед організаторів – член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи.

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