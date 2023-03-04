Києву на неділю прогнозують дуже сильний вітер

Завтра, 5 березня, в Києві буде вітряно, пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Столиці прогнозують перший рівень небезпечності.

“Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Тож просимо бути уважними та обережними під час перебування на вулиці”, – зазначили у КМДА.

Киян просять триматися якомога далі від ліній електропередач іне паркувати автівку у місцях, де може впасти щось важке.

Нагалаємо, минула зима в Києві була тепліша за норму і увійшла у вісімку найтепліших зим у столиці з 1881 року.