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Наєв запевнив, що небо над Києвом захищене

У Київській області розташована розгалужена система протиповітряної оборони.

Наєв запевнив, що небо над Києвом захищене
Фото: Міноборони

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що небо над столицею нині є захищеним, адже у Київській області розташована розгалужена система протиповітряної оборони.

Про це він заявив, коментуючи питання готовності наших сил до відбиття загрози з повітря над Київщиною, передає Укрінформ.

"Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різноманітних зразків протиповітряної оборони, що розосереджені у визначених місцях Київської області", - сказав він.

Окрім того, за словами Наєва, ці сили та засоби здійснюють постійний маневр на місцевості для того, щоб ворог не вирахував, де саме перебувають наші засоби протиповітряної оборони.

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"Вся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організоване своєчасне оповіщення та надання цілевказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря", - уточнив Наєв.

Нагадаємо, раніше Наєв зазначав, що на сьогодні ефективність роботи системи Протиповітряної оборони значно покращилась, а збиття ворожих ракет становить 80%.

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