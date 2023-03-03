Наєв запевнив, що небо над Києвом захищене

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що небо над столицею нині є захищеним, адже у Київській області розташована розгалужена система протиповітряної оборони.

Про це він заявив, коментуючи питання готовності наших сил до відбиття загрози з повітря над Київщиною, передає Укрінформ.

"Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різноманітних зразків протиповітряної оборони, що розосереджені у визначених місцях Київської області", - сказав він.

Окрім того, за словами Наєва, ці сили та засоби здійснюють постійний маневр на місцевості для того, щоб ворог не вирахував, де саме перебувають наші засоби протиповітряної оборони.

"Вся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організоване своєчасне оповіщення та надання цілевказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря", - уточнив Наєв.

Нагадаємо, раніше Наєв зазначав, що на сьогодні ефективність роботи системи Протиповітряної оборони значно покращилась, а збиття ворожих ракет становить 80%.