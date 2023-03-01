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Сили оборони України збивають 80% російських ракет, - Наєв

В окремих випадках цей відсоток буває і більшим.

Сили оборони України збивають 80% російських ракет, - Наєв
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Українські бійці протиповітряної оборони стали більш професійними й компетентними.

Про це повідомила пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

“На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює – 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках”, - сказав Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Він наголосив, що ворог змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.  

Тому українські захисники проводять аналіз після кожного удару. Його результати доводяться виконавцям, і командири приймають рішення, котрі підвищують стійкість української ППО.

Нагадаємо, за період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня, ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та таку ж кількість іранських безпілотників. 

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