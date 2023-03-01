На Сумщині під час тривоги працювали сили ППО

У Сумській області під час вечірньої повітряної тривоги 1 березня працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила Сумська ОВА.
"Вибухи, що чули сьогодні на Сумщині, робота ППО! Дякуємо нашим захисникам і захисницям!", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що ввечері 1 березня у різних регіонах України було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, що за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог напевне має дефіцит далекобійних ракет.
За період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та приблизно таку ж кількість іранських безпілотників.