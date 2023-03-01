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На Сумщині під час тривоги працювали сили ППО

Тому було чутно звуки вибухів.

На Сумщині під час тривоги працювали сили ППО
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У Сумській області під час вечірньої повітряної тривоги 1 березня працювали сили протиповітряної оборони. 

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Вибухи, що чули сьогодні на Сумщині, робота ППО! Дякуємо нашим захисникам і захисницям!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ввечері 1 березня у різних регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

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Нагадаємо, що за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог напевне має дефіцит далекобійних ракет.

За період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та приблизно таку ж кількість іранських безпілотників. 

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