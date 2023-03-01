Сили оборони завдали ударів по майже 20 районах зосередження росіян, уразили два склади боєприпасів

Також українські військові знищили два комплекси радіоелектронної боротьби ворога.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”, уразили два склади боєприпасів та два комплекси радіоелектронної боротьби росіян.

Тим часом росармія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби загарбники завдали трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення.

Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема задіяли два БпЛА “Шахед-136”, які збили українські захисники. Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 1 березня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Красне, Глибоке, Веселе, Вільча, Вовчанськ, Караїчне, Варварівка, Колодязне, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка Вторая, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження;

- без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Красне, Глибоке, Веселе, Вільча, Вовчанськ, Караїчне, Варварівка, Колодязне, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка Вторая, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження; на Куп’янському та Лиманському росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Федорівка на Донеччині, проте успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане Харківської області; Стельмахівка, Черовонопопівка і Невське на Луганщині та Терни і Котлярівка Донецької області;

та росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Федорівка на Донеччині, проте успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане Харківської області; Стельмахівка, Черовонопопівка і Невське на Луганщині та Терни і Котлярівка Донецької області; на Бахмутському ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати Бахмут. Українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;

ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати Бахмут. Українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському та Шахтарському окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Обстріляли райони населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Вугледар, Нескучне Донецької області;

та окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Обстріляли райони населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Вугледар, Нескучне Донецької області; на Запорізькому та Херсонському ворог веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Серед них - Іллінка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та Херсон.

Нагадаємо, зранку 1 березня рашисти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три “прильоти” по місту. А в селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків.