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В окупованих Мелітополі та Пологах - вибухи і чорний дим

"Близько 13:00 орки вкотре невдало покурили на аеродромі", - розповів міський голова Мелітополя.

В окупованих Мелітополі та Пологах - вибухи і чорний дим

1 березня сталися вибухи у тимчасово окупованих Мелітополі та Пологах.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

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"Майже щомісяця рашисти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі - вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні. Близько 13:00 орки вкотре невдало покурили на аеродромі", - розповів Федоров.

За його словами, через півгодини над "місцем паління" здійнявся чорний дим. 

Згодом очільник Мелітополя повідомив, що у Пологах "рашисти теж неслабо палять".

Нагадаємо, раніше у Мелітополі спалахнула пожежа в районі військової бази росіян.

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