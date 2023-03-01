"Близько 13:00 орки вкотре невдало покурили на аеродромі", - розповів міський голова Мелітополя.

1 березня сталися вибухи у тимчасово окупованих Мелітополі та Пологах.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Майже щомісяця рашисти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі - вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні. Близько 13:00 орки вкотре невдало покурили на аеродромі", - розповів Федоров.

За його словами, через півгодини над "місцем паління" здійнявся чорний дим.

Згодом очільник Мелітополя повідомив, що у Пологах "рашисти теж неслабо палять".

Нагадаємо, раніше у Мелітополі спалахнула пожежа в районі військової бази росіян.