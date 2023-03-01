Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені в Україні соцмережі.

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ворожих спецслужб у прифронтових районах сходу України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.

Отримані відомості «зливав» на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали. Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені соцмережі.

Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.

Нагадаємо, що у Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ.