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Нардепи Коваль і Железняк одружилися

"Виявляється в Раді можна зустріти справжню любов", написав Железняк.

Нардепи Коваль і Железняк одружилися
Фото: Ярослав Железняк

Одружилися народні депутати Ольга Коваль (фракція Слуга народу") та Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Про це Железняк написав у Facebook.

"Виявляється в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядька (керівник Мін'юсту Малюська - ред.)  сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що на порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб.

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