Нардепи Коваль і Железняк одружилися

Одружилися народні депутати Ольга Коваль (фракція Слуга народу") та Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Про це Железняк написав у Facebook.

"Виявляється в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядька (керівник Мін'юсту Малюська - ред.) сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб.