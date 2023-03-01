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Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі

Завдані збитки екскерівником аеропорту оцінюються у понад 15,7 млн грн.

Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Євген Дихне
Фото: obozrevatel.com

Сьогодні, 1 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок, яким колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Євгена Дихне та начальника служби орендних відносин визнано винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС. 

Колишньому керівнику ДП «МА «Бориспіль» суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.

Начальнику служби орендних відносин – 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що упродовж 2014-2019 років службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності. Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою. 

Незважаючи на це, в порушення чинного законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям, що призвело до завдання збитків у сумі понад 15,7 млн грн.

Нагадаємо, у червні 2021 року президенту МАУ Євгену Дихне вручили обвинувальний акт. Слідство в справі про зловживання службовим становищем тривало близько двох років. 

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