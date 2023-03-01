Заявників приймають за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАПів.

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва відновлюють роботу по суботах.

Про це повідомляє КМДА.

“ЦНАПи Києва відновлюють роботу по суботах із 09:00 до 18:00. У будні ЦНАПи столиці працюють за аналогічним графіком. Заявників приймають за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАПів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою, а в разі оголошення тривоги під час робочого дня – протягом 10 хвилин після відбою.

Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 0442026038, 0442026039.

Нагадаємо, у ЦНАПі ID-картку можуть зберігати три місяці. Якщо людині не вдалося вчасно забрати замовлені документи, їх передають до ДМС.