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ЦНАПи Києва відновлюють роботу по суботах

Заявників приймають за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАПів. 

ЦНАПи Києва відновлюють роботу по суботах
Фото: КМДА

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва відновлюють роботу по суботах. 

Про це повідомляє КМДА. 

“ЦНАПи Києва відновлюють роботу по суботах із 09:00 до 18:00. У будні ЦНАПи столиці працюють за аналогічним графіком. Заявників приймають за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАПів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою, а в разі оголошення тривоги під час робочого дня – протягом 10 хвилин після відбою.

Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 0442026038, 0442026039.

Нагадаємо, у ЦНАПі ID-картку можуть зберігати три місяці. Якщо людині не вдалося вчасно забрати замовлені документи, їх передають до ДМС.

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