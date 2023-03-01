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В окупованій Кадіївці пролунав вибух на заводі: росіяни зберігали там фури з боєприпасами

Вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі.

В окупованій Кадіївці пролунав вибух на заводі: росіяни зберігали там фури з боєприпасами
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області стався вибух на одному з підприємств – підірвалися вантажівки з ворожими боєприпасами.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“У Кадіївці сталася “бавовна”, там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом”, – йдеться у дописі.

З посиланням на повідомлення місцевих пабліків Гайдай зазначає, що вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі, який окупанти перетворили на військову базу.

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Голова Луганської ОВА також розповів, що ворог намагався наступати у Білогорівці та поблизу Кремінної, а також в районі Макіївки та Невського. Наступи росіяни проводять переважно вночі.

Окупанти з важких калібрів щоденно обстрілюють деокуповані населені пункти, в яких ще залишаються мирні жителі. Також ворог активно використовує дрони-камікадзе на Луганському напрямку.

Нагадаємо, учора російські військові намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку за допомогою важкої техніки.

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