На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Полтавській області спрацювала ППО.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА”, – написав він.

Про вибухи повідомив і мер Кременчука Віталій Малецький.

“В Кременчуці було чути звуки, схожі на вибухи”, – написав він.

Оновлення 8:54. Повітряні сили повідомили про збиття вночі чотирьох безпілотників.

"У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу «Shahed». Усі чотири БпЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили ЗС України в Telegram

Оновлення 01:19. Лунін повідомив, що попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, уламки "шахеда" виявили на території одного із районів Київщини. Уламки знайшли в полі. Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає.