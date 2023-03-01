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Голова ОВА закликав херсонців не виходити зайвий раз на вулиці в річницю окупації міста

Ворог може мститися мирному населенню звільненого міста. 

Голова ОВА закликав херсонців не виходити зайвий раз на вулиці в річницю окупації міста
Олександр Прокудін
Фото: скрин відео

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав мешканців сьогодні, в річницю окупації Херсона, зайвий раз не виходити на вулицю, натомість перебувати в укриттях і приміщеннях. 

“Особливо важкий день. Річниця окупації Херсона. Ру₴ня біснується, нещадно обстрілюючи Херсон та села. Багато жертв і пошкоджень”, – написав він у Telegram.

За минулу лобу ворог обстріляв Херсонську область 86 разів, зокрема 9 разів – Херсон.Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію підприємства. Пʼятеро людей убиті, семеро – поранені. 

Через обстріли пошкоджені електролінії. Деякі підстанції знеструмлені.Частково або повністю без світла та опалення залишились Центр, Житлоселище, Шуменський та Острів (без світла). Зараз ведуться роботи з відновлення. 

Прокудін зауважив, що ворог веде оборону, а не наступ.

Нагадаємо, після деокупації Херсона та іншого правобережжя області росіяни щоденно обстрілюють мирних мешканців із зайнятих на лівому березі територій. Учора начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти рухаються з лівобережжя Херсонської області у бік Криму. 

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