Середня температура у березні має бути вищою за норму, – Укргідрометеоцентр

Середня місячна температура у березні має становити 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.

Такі дані прогнозу оприлюднили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Місячна кількість опадів очікується 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм, що у межах норми, лише у східних областях дещо менше за норму.

Відповідно до аналізу даних за попередні роки, середня місячна температура повітря у березні складає 0-6° тепла, на високогір᾿ї Карпат 3° морозу.

Абсолютний мінімум температури становить 20-37° морозу, на Закарпатті та у південній частині 10-27° морозу.

Абсолютний максимум – 19-29° тепла, в Карпатах 14-15° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах місцями 56-106 мм, на високогір᾿ї Карпат до 135 мм.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, у північно-східних областях вдень невеликий мокрий сніг. Температура вдень 0-5° тепла, у південній частині та на Закарпатті 6-10°.