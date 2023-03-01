В Ірпені встановлять стелу на честь вбитого росіянами Павла Лі

Стелу буде розміщено у парку Центральному.

Влада Ірпеня у Київській області вирішила встановити у місті пам’ятну стелу на честь Павла Лі, котрий загинув від рук росіян.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Відомий український актор, телеведучий і громадський діяч Павло Лі допомагав з евакуацією населення Ірпеня, координував розвезення продуктів і медикаментів.

6 березня російські окупанти обстріляли авто, в якому був Павло Лі та ще два волонтери. В результаті обстрілу Павло Лі загинув.

Оскільки обстріл стався на вул. Пушкінській, 29, стелу буде розміщено у парку Центральному, на перехресті вул. Пушкінської та Університетської.

Нагадаємо, 24 серпня 2022 року в Ірпені на Київщині було встановлено перший в Україні пам’ятний знак Силам Територіальної оборони Збройних сил України.