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В Ірпені встановлять стелу на честь вбитого росіянами Павла Лі

Стелу буде розміщено у парку Центральному.

В Ірпені встановлять стелу на честь вбитого росіянами Павла Лі
Фото: Олена Ремовська

Влада Ірпеня у Київській області вирішила встановити у місті пам’ятну стелу на честь Павла Лі, котрий загинув від рук росіян.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Відомий український актор, телеведучий і громадський діяч Павло Лі допомагав з евакуацією населення Ірпеня, координував розвезення продуктів і медикаментів. 

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6 березня російські окупанти обстріляли авто, в якому був Павло Лі та ще два волонтери. В результаті обстрілу Павло Лі загинув.

Оскільки обстріл стався на вул. Пушкінській, 29, стелу буде розміщено у парку Центральному, на перехресті вул. Пушкінської та Університетської.

Нагадаємо, 24 серпня 2022 року в Ірпені на Київщині було встановлено перший в Україні пам’ятний знак Силам Територіальної оборони Збройних сил України.

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