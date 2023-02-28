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Більше 100 снарядів росіяни за день випустили по Сумщині

Від обстрілів постраждали сім громад області.

Більше 100 снарядів росіяни за день випустили по Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 28 лютого росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську, Середино-Будську, Краснопільську, Есманську та Великописарівську громади Сумської області. Всього за день було зафіксовано 106 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, на приватний житловий будинок у с. Олександрівка Великописарівської громади з ворожого БПЛА було скинуто два вибухові снаряди типу ВОГ. Внаслідок цього будинок було пошкоджено.

Росіяни також обстріляли, ймовірно з міномету (14 прильотів), с. Старікове Шалигинської громади. Обстрілом пошкоджено 4 житлові будинки (один з них зруйновано, у двох вибиті вікна, ще в одного − були вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна).

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Білопільську громаду обстріляли з мінометів, ймовірно АГС та САУ. Також з ворожого БПЛА було скинуто три вибухові снаряди типу ВОГ. 

Новослобідську, Есманську та Середино-Будську громади обстріляли з мінометів. 

А Краснопільську громаду - з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, зранку 28 лютого російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки були зруйновані будинки, загинула людина.

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