Більше 100 снарядів росіяни за день випустили по Сумщині

Протягом дня 28 лютого росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську, Середино-Будську, Краснопільську, Есманську та Великописарівську громади Сумської області. Всього за день було зафіксовано 106 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, на приватний житловий будинок у с. Олександрівка Великописарівської громади з ворожого БПЛА було скинуто два вибухові снаряди типу ВОГ. Внаслідок цього будинок було пошкоджено.

Росіяни також обстріляли, ймовірно з міномету (14 прильотів), с. Старікове Шалигинської громади. Обстрілом пошкоджено 4 житлові будинки (один з них зруйновано, у двох вибиті вікна, ще в одного − були вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна).

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, ймовірно АГС та САУ. Також з ворожого БПЛА було скинуто три вибухові снаряди типу ВОГ.

Новослобідську, Есманську та Середино-Будську громади обстріляли з мінометів.

А Краснопільську громаду - з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, зранку 28 лютого російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки були зруйновані будинки, загинула людина.