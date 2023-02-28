На Рівненщині викладачку вишу підозрюють у поширенні комуністичної символіки

Викладачку одного із вишів Рівненської області підозрюють у поширенні та публічному використанні комуністичної символіки.

Про це повідомляє сайт Рівненської окружної прокуратури.

“За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури повідомлено про підозру 68-річній жительці обласного центру у поширенні та публічному використанні забороненої в Україні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1, ч. 2 ст. 436-1 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, викладачка ВНЗ з травня по грудень 2022 року на своїй сторінці у забороненій російській соціальній мережі “Одноклассники” займалася пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Жінка використовувала власний персональний комп’ютер.

З-поміж листівок та тематичних “подарунків” у соцмережі вона серед іншого розмістила та публічно використовувала на власній загальнодоступній сторінці зображення державного герба та фото керівництва СРСР, а також інші світлини з поєднанням серпа та молота, поширення та публічне використання яких є забороненим Законом України з 2015 року.

Наразі слідством встановлено вже 6 епізодів такої забороненої на території України діяльності підозрюваної. Досудове розслідування проводять слідчі СВ РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, СБУ викрила понад 30 освітян-колаборантів, які русифіковували захоплені українські школи.