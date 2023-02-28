Топ брендів професійної косметики для волосся

Професійна продукція для вашої краси ретельно розроблена найкращими технологами в співпраці з майстрами-стилістами для досягнення найкращих результатів від догляду. Звісно, непрофесійна косметика теж може бути якісною, проте різниця помітна. Компанії професійної категорії виконують багато перевірок на етапі виробництва й після, щоб упевнитися в ефективності конкретного засобу та його окремих компонентів у взаємодії. Тобто така продукція є безпечнішою і за умови правильного використання, без сумніву, принесе користь.

Зверніть увагу, бренди не позиціонують професійні шампуні для волосся як універсальну продукцію, адже вони завжди націлені на вирішення конкретної проблеми чи підтримання нормального стану волосся певного типу — від нормального й сухого до жирного й неслухняного. Саме тому на пакованні цих очищувальних засобів виробник зазначає, що це продукт для чутливої шкіри голови, або для захисту кольору, або для неслухняного волосся, або для пошкодженого тощо. Адже в такому разі шанси на те, що комбінація підібраних компонентів стане для вас must have, збільшуються.

Брендів, які позиціонують себе професійними, зараз багато, тому виникає запитання, якому саме можна довірити своє волосся. Ми підібрали для вас топ перевірених виробників, тож не забудьте його зберегти.

Matrix

Американський бренд створює різноманітну продукцію для очищення, кондиціонування, живлення, текстурування, термозахисту й фарбування волосся. У формулах засобів є органічні компоненти з доведеною ефективністю: протеїни, олії ши, мурумуру, абрикосових кісточок тощо. Matrix виготовляє стійкі фарби й тонувальні засоби для безпечного підтримання відтінку чи ефектної зміни кольору.

Kerastase

Kerastase — це французький бренд зі світовим іменем, який можна побачити майже в кожному салоні краси, адже йому довіряють професіонали. Фахівці компанії розробили чудові засоби для догляду за жіночим і чоловічим волоссям, для кожного типу підібрали відповідні компоненти, які швидко забезпечують помітні результати. З-поміж бестселерів Kerastase можна виділити шампуні-ванни для різних типів волосся, олію-спрей Elixir Ultime L'Huile Legere, сироватку Nutritive 8H Magic Night.

Paul Mitchell

Американський бренд використовує запатентовану технологію використання рослинних екстрактів та олій у косметиці, завдяки якій вони цілковито зберігають свої корисні властивості. В асортименті бренду є шампуні, лосьйони, кондиціонери, олії, маски, емульсії. Однак бестселерами залишається косметика для стайлінгу, завдяки якій укладання стає бездоганним. Продукція Paul Mitchell створена без експлуатації тварин та з любов’ю до природи.

Moroccanoil

Преміальна косметика ізраїльського бренду стала незамінною в багатьох салонах світу, її використовують знаменитості саме завдяки високій якості. Натуральна арганова олія є основним компонентом у формулах різних засобів для волосся, оскільки вона є джерелом корисних мікроелементів. Moroccanoil створює збалансовані комплекси засобів для повноцінного догляду:

Repair — для відновлення пошкодженого, ослабленого, ламкого волосся;

Hydration — відновлення гідроліпідного балансу, запобігання сухості й посіченості;

Volume — неймовірний об’єм для тонкого волосся;

Smooth — безсульфатна серія розгладження неслухняних кучерів.

Lakme

Іспанський бренд бере натхнення скрізь: з кольорів природи, творчості майстрів-перукарів, з історій людей. Крім того, компанія цілковито віддається інноваціям і дослідженням, завдяки яким було створено багато новаторських продуктів: серія збалансованих засобів Teknia, інтегрована система фарбування Lakme Color, спа-догляд для волосся K.Therapy. Крім того, в асортименті бренду є багато засобів для легкого стайлінгу та надійної фіксації укладання.