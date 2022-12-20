Ліжко-трансформер - універсальне рішення для комфортного сну малюка

З появою немовляти в сім'ї найбільшу увагу батьки приділяють саме спальному місцю для малюка. Крім звичайних моделей дитячих ліжок, батьки активно звертають увагу на ліжко-трансформер https://babymax.com.ua/krovatki-transformery. Чому дані моделі користуються великою популярністю і який варіант обрати, щоб не помилитися

Переваги вибору дитячого ліжка трансформер.

По-перше, варто розглянути питання: "Чому вибір спального місця для дитини настільки важливий?" Звернемося до статистики та фізіології малюків. Новонароджене немовля проведе 1 рік свого життя саме в дитячому ліжку. Тому для нього важливо, щоб воно було не тільки комфортним, а й безпечним.

Дитяче ліжко трансформер, чому воно стало настільки популярним останнім часом?

1. Не можна говорити про ліжко, не згадавши про її практичність. Саме багатофункціональність та практичність даних моделей є для багатьох батьків вирішальним фактором. Наприклад, дитяче ліжечко трансформер зможе прослужити не до 3 років, як звичайна модель, а до 10, деякі моделі навіть до 15 років.

2. Безпека. Звичайно, крім практичності, виробники працюють і над безпекою виробу. Тому можна не перейматися безпекою сну немовляти.

3. Бюджет. Найчастіше такі моделі коштують значно менше, ніж купувати кожен компонент дитячої кімнати окремо.

Що ж зазвичай являє собою популярне ліжко трансформер дитяче? Найчастіше це універсальний виріб, який поєднує в собі: колиску (колиску), стілець і стіл для годування, пеленальний столик (комод) і манежик. Іноді трансформація доповнюється підлітковим ліжком.

Отже, які основні параметри вибору якісного ліжечка?

1. Спальне місце. А точніше, його розмір. Стандартом для новонароджених вважається 120*60 см. Але як ми вже говорили, в залежності від варіантів трансформації, вона може перетворюватися на модель, яка підійде для дитини до 7-15 років.

2. Матеріал. Найбезпечнішим та якісним варіантом стане – деревина. Вона досить міцна, екологічна і не зашкодить здоров'ю малюка. Доволі популярним варіантом є ДСП. Це також дерев'яний матеріал. Який також безпечний для дитини, але в ціні значно нижче ніж натуральний дерев'яний виріб.

3. Якість. Обов'язково зверніть увагу на якість обробки. У якісному виробі, виробник обов'язково надасть сертифікат якості не тільки на ліжко, а й на використану фарбу чи матеріал.

4. Габарити. Важливо, скільки місця ви готові виділити на спальне місце трансформер в дитячій кімнаті. Врахуйте, що самі собою трансформери економлять простір, але вони часто досить габаритні.

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