В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
ГоловнаСуспільствоВійна

Житель Херсонщини підірвався на протипіхотній міні росіян

Від вибуху чоловік втратив частину ноги.

Житель Херсонщини підірвався на протипіхотній міні росіян
ПФМ-1 "Лепесток"

Сьогодні, 20 грудня, мешканець Херсонської області підірвався на протипіхотній міні, яку залишили росіяни. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що чоловік підірвався на протипіхотній міні “Лепесток” у с. Новий Берислав. Він залишився без частини лівої ноги. 

Жителям Херсонщини нагадали, що мінна небезпека у області залишається надзвичайно високою. Зараз не потрібно відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччями доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування. 

У випадку виявлення мін, снарядів, розтяжок та інших вибухонебезпечних предметів, в жодному разі не можна торкатися їх. Треба відійти на безпечну відстань та повідомте про такі знахідки рятувальників. 

Нагадаємо, з часу деокупації територій Харківської області на встановлених росіянами вибухонебезпечних предметах підірвалися 36 жителів. Десять з них втратили кінцівки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також