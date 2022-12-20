Житель Херсонщини підірвався на протипіхотній міні росіян

Сьогодні, 20 грудня, мешканець Херсонської області підірвався на протипіхотній міні, яку залишили росіяни.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що чоловік підірвався на протипіхотній міні “Лепесток” у с. Новий Берислав. Він залишився без частини лівої ноги.

Жителям Херсонщини нагадали, що мінна небезпека у області залишається надзвичайно високою. Зараз не потрібно відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччями доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.

У випадку виявлення мін, снарядів, розтяжок та інших вибухонебезпечних предметів, в жодному разі не можна торкатися їх. Треба відійти на безпечну відстань та повідомте про такі знахідки рятувальників.

Нагадаємо, з часу деокупації територій Харківської області на встановлених росіянами вибухонебезпечних предметах підірвалися 36 жителів. Десять з них втратили кінцівки.