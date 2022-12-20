Російський окупант п'ять разів намагався втекти з війни, поки не потрапив в український полон, - СБУ

Після першого бою він та всі новобранці з його полку здали зброю і відмовилися воювати зі страху перед ЗСУ.

Російський окупант 5 разів намагався покинути росармію, поки не потрапив в український полон.

Про це розповіли в Службі безпеки України.

У спецслужбі зазначили - полонений і його співслужбовці "так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати".

"Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів", - додали в Службі безпеки.

СБУ наголосила - ті російські військові, які хочуть повернутися додому, можуть телефонувати на "гарячу лінію" +380936886888.

"Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих", - підкреслили в спецслужбі.

Нагадаємо, за даними української розвідки, інформаційними ресурсами українського державного проєкту "Хочу жить", який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1,2 млн осіб, більшість із яких на території Росії.