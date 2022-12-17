Проєкт “Хочу жити”: у полон здаються цілі підрозділи РФ, - ГУР

Інформаційними ресурсами українського державного проєкту "Хочу жить", який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1,2 млн осіб, більшість із яких на території Росії.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на слова представника пресслужби ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту "Хочу жить". Із них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації. Це поки що не прямі звернення, але це люди, які вивчають для себе або для своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій несправедливій війні окупантів Путіна проти України", - сказав Юсов.

Він зазначив, що щодня на гарячу лінію, в чат-бот та через інші контакти до проєкту звертаються понад 100 осіб.

"Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються", - розповів представник ГУР.

Зазначається, що український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже повернула 1331 військових з російського полону. Він запевнив, що держава робитиме все для повернення усіх українців.