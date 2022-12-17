Вже 75% киян із теплом, - Кличко

Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві.

Станом на вечір 17 грудня в оселі вже 75% киян повернулось тепло.

Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко.

“З теплопостачанням вже 75% мешканців столиці”, - зазначив мер.

За його даними, тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 17 грудня, у Києві запрацювало метро, жителям відновили водопостачання.

У п’ятницю, 16 грудня, рано вранці Росія випустила по Україні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем.