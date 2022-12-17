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Росіяни хочуть взяти під контроль білоруський ОПК, - Центр нацспротиву

Можливість використовувати білоруський ОПК може стати "розмінною монетою" під час перемовин Путіна та Лукашенка 19 грудня.

Росіяни хочуть взяти під контроль білоруський ОПК, - Центр нацспротиву
Зустріч Путін та Лукашенка в Сочі, 23 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Кремль працює над більшим використанням ресурсів Республіки Білорусь у війні проти України. А також прагне повністю контролювати оборонно-промисловий комплекс країни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Для того, аби продовжувати вести активні бойові дії на території України, Російська Федерація вже перевела свій оборонно-промисловий комплекс на посилену роботу. Влада РФ планує збільшити держоборонзамовлення у 2023 році та збільшує навантаження на свій ОПК. Також стало відомо про плани РФ відкрити на території країни власне виробництво іранських безпілотників типу Shahed-136. Проте, цього Путіну не вистачає", - йдеться в повідомленні

За даними білоруського підпілля в рамках діяльності "союзної держави" з Республікою Білорусь росіяни намагаються отримати контроль над білоруським ОПК. Зокрема, ця тема була однією з тих, яку обговорював міністр оборони РФ Шойгу під час свого візиту до Білорусі на початку грудня.

Водночас можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати "розмінною монетою" під час перемовин диктаторів Путіна та Лукашенку в Мінську, що планується на 19 грудня.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Білорусь зіграла ключову роль у наступі Росії на Київ на початку повномасштабного вторгнення в лютому. Однак наразі навряд білоруські війська чи російські підрозділи, які проводять навчання в Білорусі, становлять силу, що здатна здійснити новий успішний наступ на північ України.

За останній тиждень до Білорусі прибули два ешелони з технікою збройних сил РФ.

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