У Києві на Софійській площі майже змонтували головну ялинку і почали її прикрашати.

Як розповів очільник столиці Віталій Кличко, ця символічна ялинка незламності - штучна, 12 метрів заввишки.

"Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі", - зазначив Кличко.

За словами міського голови, для оздоблення використають іграшки минулих років, близько тисячі куль синіх і жовтих кольорів та білих голубів. На верхівку ялинки прикріплять герб України, а внизу розставлять стенди з прапорами держав, які допомагають Києву відновлюватися від російських обстрілів.

"Нагадаю, що цьогоріч ялинку встановлюємо та прикрашаємо за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде", - додав Кличко.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Нагадаємо, цьогоріч у Львові встановлять новорічну ялинку, яку подарувало місцеве підприємство. Ілюмінацію використають з минулих років, вона світитиме 5 годин на день з 17:00 до 22:00.