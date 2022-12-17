Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві почали прикрашати головну ялинку країни

Для оздоблення використають енергозберігальні гірлянди, підсвічуватимуть ялинку в певні години.

У Києві почали прикрашати головну ялинку країни
Фото: Telegram/Віталій Кличко

У Києві на Софійській площі майже змонтували головну ялинку і почали її прикрашати.

Як розповів очільник столиці Віталій Кличко, ця символічна ялинка незламності - штучна, 12 метрів заввишки.

"Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі", - зазначив Кличко.

За словами міського голови, для оздоблення використають іграшки минулих років, близько тисячі куль синіх і жовтих кольорів та білих голубів. На верхівку ялинки прикріплять герб України, а внизу розставлять стенди з прапорами держав, які допомагають Києву відновлюватися від російських обстрілів.

"Нагадаю, що цьогоріч ялинку встановлюємо та прикрашаємо за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде", - додав Кличко.

Фото: Telegram/Віталій Кличко
Фото: Telegram/Віталій Кличко
Фото: Telegram/Віталій Кличко

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Нагадаємо, цьогоріч у Львові встановлять новорічну ялинку, яку подарувало місцеве підприємство. Ілюмінацію використають з минулих років, вона світитиме 5 годин на день з 17:00 до 22:00.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також