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У Миколаєві не працюють тролейбуси і трамваї

Містом курсують 213 маршрутних таксі.

У Миколаєві не працюють тролейбуси і трамваї
Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві у суботу, 17 грудня, тролейбуси і трамваї не працюють.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram.

Містом курсують 213 маршрутних таксі. Загалом сьогодні на маршрути вийшли 232 одиниці громадського транспорту.

Нагадаємо, що в Укрзалізниці повідомили, що відновили енергопостачання на усіх головних дільницях і поступово стабілізовують рух пасажирських поїздів після ракетної атаки 16 грудня.

У Харкові відновили роботу метрополітену.

Також міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що роботу столичного метрополітену відновили о 7.30 17 грудня.

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