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Бровари біля Києва залишилися без водопостачання та опалення

Виникла проблема з подачею електроенергії на водоочисні споруди.

Бровари біля Києва залишилися без водопостачання та опалення
Фото: moygrad.kiev.ua

У Броварах Київської області знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, місто залишилося без водопостачання та тепла.

Про це мер Броварів Ігор Сапожко повідомив у Telegram.

"На жаль, через учорашні обстріли енергооб'єктів російськими терористами, виникла проблема з подачею електроенергії на наші водоочисні споруди. Тож зараз мусимо тимчасово призупинити послугу централізованого водопостачання по місту", - зазначив він.

Також у Броварах знеструмлені котельні, тому у місті немає централізованого опалення.

Мер нагадав, що питну воду можна набрати у бюветах за адресами: вул. Грушевського, Чорних Запорожців, Олімпійська, бул. Незалежності, парк "Приозерний".

Енергетики у Броварах вже працюють над усуненням пошкоджень. 

Нагадаємо, що 16 грудня Росія здійснила ще одну ракетну атаку проти об'єктів критичної інфраструктури України. Після цієї атаки виникли перебої з електро- та водопостачанням у різних містах України. Вночі 17 грудня водопостачання відновили всім мешканцям столиці. 

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