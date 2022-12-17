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​У Києві запрацювало метро, жителям відновили водопостачання, - Кличко

З енергопостачанням наразі - дві третини киян.

​У Києві запрацювало метро, жителям відновили водопостачання, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

О 7.30 17 грудня відновили роботу київського метро.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Також, за його словами, повернули водопостачання всім мешканцям столиці. 

"Половина киян - вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі  2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії- значний. І енергетики просять і надалі економити", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, напередодні у Києві повністю зупинили рух метро на всіх гілках. Підземні станції працювали як укриття.

Ближче до опівночі 16 грудня Кличко повідомляв, що основні роботи з відновлення водопостачання в Києві перебували на завершальній стадії.

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