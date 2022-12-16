У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Києві завершують основні роботи з відновлення водопостачання, - Кличко

Система має заповнитись водою за кілька годин.

В Києві завершують основні роботи з відновлення водопостачання, - Кличко
Фото: t.me/mirnohradmva/4536

Основні роботи з відновлення водопостачання в Києві наразі знаходяться у завершальній стадії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

“Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян”, - написав він.

Мер міста попросив киян переконатись, що водопровідні крани в квартирах закриті, для запобігання неконтрольованого витоку води.

Кличко додав, що роботи з відновлення теплопостачання теж тривають. 

Раніше Віталій Кличко повідомив, що завтра в Києві запустять автобуси, котрі дублюватимуть трамвайні маршрути. Також місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену. 

Мер Києва зазначив, що приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. 

Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також