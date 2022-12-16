В Києві завершують основні роботи з відновлення водопостачання, - Кличко

Система має заповнитись водою за кілька годин.

Основні роботи з відновлення водопостачання в Києві наразі знаходяться у завершальній стадії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян”, - написав він.

Мер міста попросив киян переконатись, що водопровідні крани в квартирах закриті, для запобігання неконтрольованого витоку води.

Кличко додав, що роботи з відновлення теплопостачання теж тривають.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що завтра в Києві запустять автобуси, котрі дублюватимуть трамвайні маршрути. Також місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену.

Мер Києва зазначив, що приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі.

Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем.