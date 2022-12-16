Через російські атаки в Дніпропетровській області критично низький рівень електропостачання, - Філатов

Більшість котелень міста також очікують відновлення електро- та водопостачання.

Без енергозабезпечення у Дніпрі залишились більшість комунальних об’єктів тепло- та водопостачання.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“У зв’язку з черговою терористичною атакою Російської Федерації по об’єктам енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області маємо критично низький рівень електропостачання”, - розповів Філатов.

Він додав, що близько 21:00 почалась поступова подача електроенергії на насосно-фільтрувальні станції. Орієнтовно 6 годин після їх запуску необхідно для наповнення мереж та відновлення тиску.

Отже, мешканці низової частини правого берега (від Парусу до Перемоги-6) та лівобережної частини міста близько 9:00 17 грудня мають отримати водопостачання в повному обсязі.

Але мешканцям верхової частини правого берега (Тітова, Робоча, Гагаріна, Криворізька, Будівельників, Богдана Хмельницького) водопостачання буде відновлено лише близько 15:00 17-го грудня.

Філатов наголосив, що більшість котелень міста також очікують відновлення електро- та водопостачання, орієнтовна подача теплоносія співпадатиме з водопостачанням у вашому районі.

“Враховуючи кризовість ситуації в Дніпропетровський області енергетики з ДТЕК спільно з Укренерго розробляють графік включень електроенергії побутовим абонентам”. - підсумував мер Дніпра.

Як раніше повідомлялось, російські окупанти вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини. У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень.