У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через російські атаки в Дніпропетровській області критично низький рівень електропостачання, - Філатов

Більшість котелень міста також очікують відновлення електро- та водопостачання.

Через російські атаки в Дніпропетровській області критично низький рівень електропостачання, - Філатов

Без енергозабезпечення у Дніпрі залишились більшість комунальних об’єктів тепло- та водопостачання.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“У зв’язку з черговою терористичною атакою Російської Федерації по об’єктам енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області маємо критично низький рівень електропостачання”, - розповів Філатов.

Він додав, що близько 21:00 почалась поступова подача електроенергії на насосно-фільтрувальні станції. Орієнтовно 6 годин після їх запуску необхідно для наповнення мереж та відновлення тиску. 

Отже, мешканці низової частини правого берега (від Парусу до Перемоги-6) та лівобережної частини міста близько 9:00 17 грудня мають отримати водопостачання в повному обсязі. 

Але мешканцям верхової частини правого берега (Тітова, Робоча, Гагаріна, Криворізька, Будівельників, Богдана Хмельницького) водопостачання буде відновлено лише близько 15:00 17-го грудня.

Філатов наголосив, що більшість котелень міста також очікують відновлення електро- та водопостачання, орієнтовна подача теплоносія співпадатиме з водопостачанням у вашому районі.

“Враховуючи кризовість ситуації в Дніпропетровський області енергетики з ДТЕК спільно з Укренерго розробляють графік включень електроенергії побутовим абонентам”. - підсумував мер Дніпра. 

Як раніше повідомлялось, російські окупанти вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини. У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також