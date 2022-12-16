Через російські обстріли в Херсоні загорілося приміщення виробничого комплексу

Через російські обстріли в Херсоні спалахнула будівля виробничого комплексу.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, пожежа сталася у Корабельному районі. Через уламки російських снарядів вогонь охопив виробничий цех та адмінприміщення будівлі.

Наразі полум'я загасили. Люди не постраждали.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона в п'ятницю вранці, 16 грудня, сталося загоряння в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, троє постраждали.

Напередодні рашисти обстріляли критичну інфраструктуру у Корабельному районі звільненого Херсона. Місто було знеструмлене.