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Через російські обстріли в Херсоні загорілося приміщення виробничого комплексу

Пожежа сталася у Корабельному районі.

Через російські обстріли в Херсоні загорілося приміщення виробничого комплексу
Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Через російські обстріли в Херсоні спалахнула будівля виробничого комплексу.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, пожежа сталася у Корабельному районі. Через уламки російських снарядів вогонь охопив виробничий цех та адмінприміщення будівлі. 

Наразі полум'я загасили. Люди не постраждали.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона в п'ятницю вранці, 16 грудня, сталося загоряння в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, троє постраждали.

Напередодні рашисти обстріляли критичну інфраструктуру у Корабельному районі звільненого Херсона. Місто було знеструмлене.

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