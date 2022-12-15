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​Херсон повністю знеструмлений через російські обстріли

Енергетики почнуть відновлювати електромережі коли з’явиться можливість.

​Херсон повністю знеструмлений через російські обстріли
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Окупанти обстрілюють критичну інфраструктуру у Корабельному районі звільненого Херсона.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли! Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста”, – поінформував очільник ОВА.

Янушевич наголосив, що за першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі.

 

Нагадаємо, сьогодні російські війська знову завдали удару по центру Херсона, за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок атаки двоє людей загинуло.

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