Спроби ворога занурити Україну в темряву та холод - марні, - Маляр

Цього тижня російська пропаганда зосередила свої зусилля на прогнозуванні неминучої енергетичної кризи в Україні. Пропагандисти таким чином намагаються спровокувати протестні настрої всередині України для початку переговорів.

Про це на брифінгу повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

"Сьогодні 295 день оборони України від російських окупантів. Наші сили оборони на всіх фронтах протистоять ворожій збройній агресії вже 42 тижні, понад 7 тис. годин… Епіцентром боїв залишаються: Бахмутський та Авдіївський напрямки на Донеччині. РФ не відмовилася від тактики терору усієї території України, ракетного мінного та енергетичного. Учора ми були свідками спроб обстріляти цивільну інфраструктуру Києва безпілотниками, у тому числі іранського виробництва. Дякуємо нашим підрозділам повітряної оборони за збиття цих російських «пташок»", - заявила вона.

Окупанти продовжують наступальні дії для виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Противник також проводить оборонну операцію для утримання тимчасово окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Намагається дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в країні шляхом завдання ракетних масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Також ворог також продовжує також інформаційну війну, не нехтуючи жодними найбруднішими методами.

"Найбільше російська пропаганда цього тижня зосередила свої зусилля на прогнозуванні неминучої енергетичної кризи в Україні. На звинуваченнях влади в ігноруванні внутрішніх проблем та висвітленні своєї військової могутності… Кремль навіть вже не приховує, що вони обстрілюють цивільну інфраструктуру навмисно. Таким чином терористи намагаються змусити населення страждати та тиснути на українську владу в питанні переговорів на її умовах. РФ наразі важлива пауза у бойових діях. Саме тому вони таким цинічним чином намагаються знищити енергетичну систему України. Пропагандисти таким чином намагаються спровокувати протестні настрої всередині України, які б змусили, на їхню думку, військово-політичне керівництво прийняти їх так звані мирні пропозиції", - підкреслила Маляр.

"Наразі в топі обговорень - складна зима, яку вам з нами доведеться пережити… За кожним ракетним ударом Кремль сподівається занурити нас у темряву та холод.., Проте ці спроби раз за разом виявляються марними", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, американські військові та розвідка розходяться в оцінках щодо того, чи може українська армія продовжити контрнаступ в зимових умовах. Аналітики "Інституту вивчення війни" наголошують, що попри розмови про переговори, Росія готується до наступу.