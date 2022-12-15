У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату

У NASA (Національне агентство США з дослідження космічного простору) відповіли на журналістський запит стосовно того, чи працював у них український письменник Дорж Бату. Минулого тижня блогер Віктор Трегубов звинуватив його в неправдивих фактах зі своєї біографії, зокрема стосовно роботи в NASA. Сам Бату спочатку намагався виправдатися у соцмережах, а потім видалив всі коментарі з цього приводу, повідомляє BBC.

Дорж Бату (справжнє ім'я Андрій Васильєв), український письменник бурято-монгольського походження, публічно заявляв, що працював оператором корекції траєкторії для НАСА. Така ж інформація була зазначена в анотації до його найвідомішої книги "Франческа. Повелителька траєкторій". Її видало "Видавництво Старого Лева" (ВСЛ) в 2018 році і вона відразу ж стала хітом на українському літературному ринку.

В книжці "Франческа" Бату описував свої будні оператора в центрі корекції траєкторій космічних об'єктів. Цю роботу він начебто виконував для НАСА на території військової бази нацгвардії США.

Роман був побудований на основі дописів Доржа у фейсбуці. Головною героїнею була його напарниця на ім'я Франческа, що також займалася обчисленням траєкторій космічних супутників.

Хоча книжки Доржа Бату і були вказані як художні, а не документальні, обізнаність автора на космічній тематиці, а також його заяви в ЗМІ про причетність до діяльності НАСА не ставились під сумнів та слугували як підтвердження його експертності.

Аж до грудня цього року.

Пост-викриття про письменника Андрія Васильєва написав 7 грудня український блогер, один з лідерів партії "Демократична сокира", а нині військовий ЗСУ Віктор Трегубов. Як випливає з його допису, він певний час спілкувався з Васильєвим і просив його надати підтвердження роботи на NASA чи фото керівника військової бази нацгвардії США, де той нібито працював.

За словами Трегубова, письменник не надав переконливих доказів, а згодом – заблокував співрозмовника в соцмережах.

Нібито через свої контакти український блогер зміг здобути інформацію, яка доводить фейковість "біографії" Доржа Бату.

"Андрій Васильєв працював з підрядником НАСА (Andrey Vasiliev was engaged with a NASA contractor) в 2013-2016 роках, але наразі не пов'язаний з агентством. Його погляди не відображають офіційні погляди НАСА або уряду Сполучених Штатів", – відповіли в НАСА на запит.

На прохання більш широко розкрити повноваження Васильєва або подробиці його робити, в НАСА поки що не відповіли.

Нагадаємо, “Видавництво Старого Лева” заявило, що не буде додруковувати книжки авторства Доржа Бату. Його книги, які вже є в наявності, будуть промарковані, як такі, в яких “Інформація про біографію автора не є достовірною”.