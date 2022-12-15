"Спостерігаємо певні панічні настрої щодо переміщення техніки та озброєння", – Гуменюк про росіян у Херсонській області

Поновлення на чергуванні ракетоносія в Чорному морі може означати намагання Росії тримати українців у напруженні.

Про це керівниця пресцентру сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

Вона додала, що окупанти намагаються демонструвати, що тримають контроль над правобережжям Херсонської області, звідки вони вийшли. Для цього вони продовжують терористичні обстріли правобережжя.

"Те, що вони намагаються переконати, що і лівий берег повністю під їх контролем, але все ж таки ми спостерігаємо певні панічні настрої щодо переміщення техніки, озброєння. Намагаються вишукувати нові місця дислокації у звʼязку з тим, що встановлення вогневого контролю по тому напрямку їх змушує переміщуватися", – пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні маршрути окупантів на лівобережжі. Росіяни натомість перебувають у напрузі.

"В них відбувається їх звичайна вже народна така забава – вони постійно пакують речі, складають, перекладають намародерене майно і вишукують, в який бік його переміщувати, тому що розуміють, що тиск буде продовжуватися. Паралельно з цим вони посилюють поліцейські методи впливу на місцеве населення, оскільки намагаються їх хоч якось переконати, що їх влада – це влада. Але їм віри немає", – зазначила вона.

Нагадаємо, що після виходу з правого берега Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють звільнені території. Вчора вони обстріляли Херсонську ОДА. Також унаслідок обстрілу міста було вбито дитину, поранені інші мирні люди.