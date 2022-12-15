Росія вбила дитину в Херсонській області, у Миколаївській пошкодила обʼєкт інфраструктури

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Київщині та Черкащині.

У Чернігівській області минулої доби були ворожі обстріли із мінометів: Корюківський, Новгород-Сіверський райони, всього 49 вибухів. Без втрат та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на 9 ранку.

Протягом дня ворог із мінометів обстрілював Путивльську громаду Сумської області. Було 14 прильотів. Вчора зранку три ворожі міни розірвалися на околицях Середино-Будської громади. В обох випадках – без жертв і руйнувань.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Темирівка, Степове, Малі Щербаки, Кам'янське, Оріхів, Новоданилівка, Дорожнянка, Малинівка, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Степногірськ. Надійшло 11 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських окупантів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області сьогодні зранку ворог знову обстріляв Нікопольський район. Під удар потрапила Червоногригорівська громада. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки з’ясовуються. Вночі росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Мирівську та Марганецьку громади на Нікопольщині. Без жертв. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Деталі уточнюються. На місці обстрілів представники ДСНС продовжують обстеження територій.

На Луганському напрямку росіяни з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії відкривали вогонь по Макіївці, Площанці, Невському, Діброві і Червонопопівці на Лиманському напрямку. На Куп’янському напрямку від ворога постраждали Новоселівське та Стельмахівка. Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пʼяти ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Майже щодня найбільші втрати росіяни несуть на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У Донецькій області впродовж ночі були обстріли позицій та окраїн Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована в районі селищ Озорянівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Північне, Південне, Шуми, Дружба, Магдалинівка та м. Залізне. Важка ситуація поблизу Бахмута та Авдіївки. За минулу добу на Донеччині: двоє загиблих, четверо поранених.

У Миколаївській області сьогодні зранку під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає. Вчора вдень ворог завдавав ударів з ракетних систем залпового вогню по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Без жертв та постраждалих. Також громада зазнала масованих артилерійських ударів сьогодні о 06:00 та 07:05. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

У Харківській області минулої доби ворог продовжував бити по Куп’янському напрямку. Окупанти обстрілювали позиції наших військових в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ. У смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані. Уночі у м. Куп’янськ у результаті обстрілу із ЗРК С300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Також у Куп’янському районі зранку через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонську область ворог продовжує обстрілювати. Гатить з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах. За інформацією ГШ ЗСУ, постраждали райони населених пунктів Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне і місто Херсон. За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.

Рашисти обстріляли Дніпровський район Херсона. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки. Загинула 8-річна дитина. Ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці. Двоє людей дістали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Минулої доби рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає. В області триває робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину, надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, вчора шестеро херсонців були поранені унаслідок ворожого обстрілу. Влада закликає містян тимчасово виїхати до безпечніших місць, оскільки росіяни не припиняють вести вогонь по звільнених населених пунктах.